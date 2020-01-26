Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Deprem bölgesinde) Hastanelerimizde tedavileri devam eden... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: '(Deprem bölgesinde) Hastanelerimizde tedavileri devam eden... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Deprem bölgesinde) Hastanelerimizde tedavileri devam eden...

14 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Deprem bölgesinde) Hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " (Deprem bölgesinde) Hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:38 Kaynak: AA
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