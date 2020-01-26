Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " ( Deprem bölgesinde) Hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü."

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