Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dilucu Sınır Kapısı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dilucu Sınır Kapısı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dilucu Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dilucu Sınır Kapısı'na incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dilucu Sınır Kapısı'nı ziyaret etti, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dilucu Sınır Kapısı'na incelemelerde bulundu.

Bakan Koca, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan İran- Türkiye sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki incelemelerin ardından helikopter ile Iğdır'ın Aralık ilçesindeki 2. Hudut Tabur Komutanlığı'na geçti.

Koca, burada Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ve yetkililerce karşılandı.

Daha sonra kara yolu ile Türkiye- Nahcivan sınırındaki Dilucu Sınır Kapısı'na geçen Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sınır kapısında kurulan sahra hastanesini gezerek, burada kontrolden geçirilen vatandaşlarla sohbet etti.

Koca, incelemelerinin ardından yeniden 2. Hudut Tabur Komutanlığına dönerek helikopterle Van'a hareket etti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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