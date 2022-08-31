Sağlık Bakanı Koca atama kurası için başvuran doktor sayısının 2 bin 500'ü geçtiğini duyurdu - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca atama kurası için başvuran doktor sayısının 2 bin 500'ü geçtiğini duyurdu

31.08.2022 01:32
Sağlık Bakanı Koca atama kurası için başvuran doktor sayısının 2 bin 500'ü geçtiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor, uzman doktor ve diş doktorlarının atama kurası için talep toplama sürecinde başvuru sayısının 2 bin 500'ü geçtiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor, uzman doktor ve diş doktorlarının atama kurası için talep toplama sürecinde başvuru sayısının 2 bin 500'ü geçtiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3. dönem atama kurası ile Sağlık Bakanlığında görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımının "http://pbs.saglik.gov.tr" adresi üzerinden başladığını ve sayının sadece 1 gün içinde 2 bini geçtiğini duyurduğu tweeti alıntılayarak, "An itibarıyla 2 bin 500'ü geçtik." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, 22 Eylül'de yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıkta "Beyaz Reform" ile adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattıklarını belirterek, "Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. 1-2 aydan bahsediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Bakan Koca duyurdu! Doktorların 3. dönem atama kurasında başvuru sayısı bir günde 2 bini geçti Bakan Koca duyurdu! Doktorların 3. dönem atama kurasında başvuru sayısı bir günde 2 bini geçti Bakan Koca:  Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek Bakan Koca:  Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek
Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca atama kurası için başvuran doktor sayısının 2 bin 500'ü geçtiğini duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca atama kurası için başvuran doktor sayısının 2 bin 500'ü geçtiğini duyurdu - Son Dakika
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