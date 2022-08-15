"Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak 'tek kalem maaş' talebinin üzerindedir."

İYİ Partili Çıray'dan Bakan Koca'ya sert sözler: Beyaz Reformunuz da diğer vaatleriniz gibi kof çıktı! Meslektaşlarınıza zulmetmekten bıkmadınız mı?

Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca'dan 'Beyaz Reform' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.