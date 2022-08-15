Sağlık Bakanı Koca'dan "Beyaz Reform" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca'dan "Beyaz Reform" paylaşımı Açıklaması

15.08.2022 22:32
Sağlık Bakanı Koca'dan "Beyaz Reform" paylaşımı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştuğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştuğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Beyaz Reform" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak 'tek kalem maaş' talebinin üzerindedir."

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan 'Beyaz Reform' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca'dan "Beyaz Reform" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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