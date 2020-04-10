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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "e-Devlet üzerinden 3,5 milyon maske dağıtıldı" dedi.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "e-Devlet üzerinden 3,5 milyon maske dağıtıldı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "e-Devlet üzerinden 3,5 milyon maske dağıtıldı" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:18 Kaynak: İHA
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