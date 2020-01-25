Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Elazığ'da 13, Malatya'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Elazığ'da 13, Malatya'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Elazığ'da 13, Malatya'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti.

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Elazığ'da 13, Malatya'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " Elazığ'da 13, Malatya'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı sayımız Elazığ'da 405. Bu hastalarımızın toplam 35 tanesini yatırılarak tedavisi devam ediyor." - ELAZIĞ

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:39 Kaynak: İHA
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