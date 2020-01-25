Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " Elazığ'da 13, Malatya'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı sayımız Elazığ'da 405. Bu hastalarımızın toplam 35 tanesini yatırılarak tedavisi devam ediyor." - ELAZIĞ