Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Elazığ'daki deprem) Hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: '(Elazığ'daki deprem) Hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Elazığ'daki deprem) Hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Elazığ'daki deprem) Hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı servislerimizde takip ediyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "( Elazığ'daki deprem) Hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı servislerimizde takip ediyoruz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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