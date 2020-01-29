Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: '(Elazığ'daki deprem) Hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si... - Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Elazığ'daki deprem) Hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Elazığ'daki deprem) Hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı servislerimizde takip ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:32 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "( Elazığ'daki deprem) Hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı servislerimizde takip ediyoruz."
Son Dakika Meteoroloji'den 6 bölge için kar yağışı uyarısı Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı Kaderine terk edilen tarihi konak, depremde zarar görmedi Sarıyer'de ölümden dönen sürücü, kendi hayatından çok aracını düşündü