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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Elazığ merkezli depremde 19 kişi hayatını kaybetti."
50 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Elazığ merkezli depremde 19 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:36 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Elazığ merkezli depremde 19 kişi hayatını kaybetti." - ANKARA
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