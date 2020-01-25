Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Elazığ merkezli depremde 19 kişi hayatını kaybetti." - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Elazığ merkezli depremde 19 kişi hayatını kaybetti.' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Elazığ merkezli depremde 19 kişi hayatını kaybetti."

50 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Elazığ merkezli depremde 19 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Elazığ merkezli depremde 19 kişi hayatını kaybetti." - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:36 Kaynak: İHA
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