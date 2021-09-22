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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim"

22.09.2021 22:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti. Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında online olarak toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri aşılama stratejisi, vaka durumu ve yüz yüze eğitim olurken Bakan Koca toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı yazılı açıklamada, "Bilim Kurulumuz salgının seyrindeki tehdit edici durumu, özellikli bazı grupların salgın karşısındaki yeni durumunu ve okullarımızdaki seyri ve aşı programımızı değerlendirmeye aldı. Son 3 haftayı içine alan dönemde artan hareketlilik ile birlikte vaka sayılarında yaşanan artış, kontrolü güç sınırlara yaklaşıyor. Salgının başladığı günden bu yana bildiğimiz üzere hastalığı kapan bir kişi yaklaşık 3 kişiye bulaştırıyor. Bu durum salgının kontrol altına alınmasını güçleştirmeye devam ediyor. Kayıplarımız benzer şekilde yüksek seyrediyor. Aşının varlığı en büyük gücümüz. Buna rağmen vaka sayısı ve kayıplarımız artarken tedbirlere uyumda ise buna paralel bir artış olmuyor. Daha üzücü olan ise tedbirlere uymakta gevşeklik gösterdiğimiz ortadadır. Salgın aşı ile engellenebilir. Ancak aşıların etkisini güçlü şekilde gösterdiği sınırlı bir zaman dilimi var. Bu zaman diliminde toplumun büyük bölümünü aşılayamazsak, aşılanmasının üzerinden uzunca süre geçen vatandaşlarımız tekrar tehdide açık hale gelebilir. Aşılanmayanlar arasında virüs dolaşımda kaldıkça kısır bir döngü ile karşılaşmamız kaçınılmaz. Kısır döngüyü kıracak olanın hızla aşılanmak ve hatırlatma dozları olduğunu tespit edip uygulamaya aldık. Hatırlatma dozu zamanı gelmiş olan vatandaşlarımızın hızla aşılanmaları bu açıdan son derece gereklidir" ifadelerini kullandı.

"ENDİŞEYE MAHAL VERECEK BİR DURUM OLMADIĞINI BİLMENİZİ İSTERİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamanın hızla devam ettiğini, okulların açık kalabilmesi için de aşılamanın tamamlanmasının hayati öneme sahip olduğuna dikkat çektiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Bilim Kurulumuz bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşlarımızı özel olarak ele almış aşı olma durumlarını değerlendirmiştir. Bu durumda olan vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamak üzere özel bir çalışma yürütüyoruz. Benzer durumda gebelerimizin de hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu salgının seyrinde yeni bir durum. Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha bilim kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar. Okullarımız da salgının seyri açısından yakın takibini yaptığımız özel bir alan. 6 Eylül'den beri okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz. Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim. Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti.

Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır. Eğitimin süreleri, günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıdır. Bölgesel olarak gerekmesi halinde il hıfzıssıhha kararı ile tüm tedbirlerin hayata geçirilerek tüm derecelerde okulların açık kalmasında ısrarcıdır."

"AŞI PROGRAMIMIZ PLANIMIZA UYGUN DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, yazılı açıklamasını, "Aşı programımız planımıza uygun devam ediyor. Hızla, hedef nüfusumuz en az iki doz aşılı hale geldiğinde salgının kısır döngüsü sona ermiş olacak. Bildiğiniz gibi 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritamız artık yayında. Bu bize yeni bir hedef gösteriyor. İlk doz aşılanma oranlarını gösteren haritamız çok büyük ölçüde maviye döndü. Şimdi sıra ikinci doz aşılanma oranlarımızı gösteren haritamızın maviye dönmesinde. Bunu hep birlikte başarabiliriz" sözleri ile sonlandırdı.

(Utku Şimşek/İHA)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Koronavirüs, okullar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim' - Son Dakika


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