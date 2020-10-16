Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Valiliğinde konuştu (1) Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Valiliğinde konuştu (1) Açıklaması

16.10.2020 12:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Valiliğinde konuştu (1) Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarına ilişkin "Bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarına ilişkin "Bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz." dedi.

Bakan Koca, Erzurum programları kapsamında ziyaret ettiği valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Okay Memiş ile kentteki Kovid-19'a ilişkin değerlendirme yaptıklarını söyledi. Erzurum Şehir Hastanesinin pandemide bölgenin yükünü aldığını ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgınına karşı 7 aydır gecesiz gündüzsüz bir mücadele veriyoruz. Güçlü sağlık altyapımız, nitelikli ve fedakar sağlık çalışanlarımız, güçlü kamu kaynaklarımız sayesinde dünyadaki birçok ülkenin aksine bu felakete karşı direncimizi koruduk. En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitelerinin ve üretimin yeterli gelmediğine şahit olduk. Oysa bizler ilk günden beri yerli üreticilerimizle maskeden koruyucu malzemeye, ilaçtan solunum cihazına kadar her türlü tedariğimizi kendimiz sağlayabildik. Ülke içinde ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi 150 den fazla ülkeye bu sıkıntılı günlerde yardım eli uzattık. Sağlık sistemimiz başarılı bir sınav verdi."

Bakan Koca, Şehir Hastaneleri başta olmak üzere yenilenmiş ve artırılmış kapasitelerle salgını karşıladıklarını belirterek birçok ülkede yaşanan üzücü görüntülere hastanelerinde şahit olmadıklarını dile getirdi.

Erzurum Şehir Hastanesinin bölge için önemli bir yükü aldığını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Mart ayından beri sürdürdüğümüz mücadelede son bir ayda salgını önemli oranda baskıladığımızı söyleyebilirim. Birkaç haftadır ülke genelinde belirgin bir düşüş yaşadık. Ancak bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz. Özellikle son 4-5 hafta zaman diliminde belirgin bir azalışı ama bir haftadan bu yana da artan ve birçok ilimizde de gözlemlediğimiz başta İstanbul ve Bursa olmak üzere bir artış eğilimi içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Kıymetli vatandaşlarımızdan istirhamım geçtiğimiz haftalardaki düşüşe güvenerek lütfen tedbiri elden bırakmayalım rehavete kapılmayalım, kalabalıktan ve yakın temastan uzak duralım. Maskelerimizi çıkarmayalım. Elimizi sık sık yıkamayı ihmal etmeyelim."

(Sürecek)

Fahrettin Koca, İstanbul, Erzurum, Bursa, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Valiliğinde konuştu (1) Açıklaması - Son Dakika

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