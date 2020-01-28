Sağlık bakanı fahrettin koca, fethi sekin şehir hastanesi'nde 'koronavirüs' açıklaması yaptı - 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık bakanı fahrettin koca, fethi sekin şehir hastanesi'nde 'koronavirüs' açıklaması yaptı - 1 - Son Dakika

Sağlık bakanı fahrettin koca, fethi sekin şehir hastanesi'nde 'koronavirüs' açıklaması yaptı - 1

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 'Koronavirüs' açıklaması yaptı - 1.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 'Koronavirüs' açıklaması yaptı - 1

Sağlık bakanı fahrettin koca, fethi sekin şehir hastanesi'nde 'koronavirüs' açıklaması yaptı - 1

Şehir Hastanesi, fahrettin koca, Koronavirüs, Fethi Sekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:15 Kaynak: DHA
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