Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fuar açılışına katıldı

İSTANBUL - HİMSS 19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla açılışını gerçekleştirdi.

Bu yıl düzenlenen HİMSS 19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katıldığı programla kapılarını açtı. Yerli ve yabancı çok sayıda katılımcının buluştuğu fuarın açılışında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerin artık dijitalleşmeye çalıştığını belirterek "Devasa yer tutan fiziki arşivlerini dijitalleştirmeye çalışıyorlar; filmsiz hastaneden, kağıtsız hastaneye geçmeyi hedefliyorlar. Burada bir örneğini göreceğimiz "dijital hastane" olma uğraşı veriyorlar. Süreç burada durmayacak; bir adım sonra "akıllı hastane" olmak için çaba harcayacaklar ve hatta yapay zeka taşıyan sistemler talep edeceklerdir" diye konuştu.

Bakan Koca vatandaşların sağlık verilerinin artık saklandığını, işlendiğini ve paylaşabilecek düzeye eriştiğini belirtti.

Sağlık Hizmetleri artık alışıldık kurallarla yürütülemez

Sağlık hizmetlerinin artık alışıldık kurallarla yönetilemeyeceğini belirten Bakan Koca "Sağlık hizmetinin artık alışıldık kurallarla yürütülemeyeceği aşikardır. Bilişimi dikkate almadan hizmetlerin planlamasını ve yürütülmesi mümkün değildir. Yönetim anlayışından yönetişim anlayışına evrilmek durumundayız. Sağlık finansmanını ve sigortacılığı artık elektronik kontrol mekanizmaları olmadan gerçekçi bir seviyede tutmak mümkün görünmüyor. Hastaneler artık kağıt üzerindeki hesaplarla yönetilemeyecek kadar karmaşık hizmetler üreten örgütler halini almıştır. Bu örgütler, 24 saat dinamik olarak çalışan, yaşayan organizmalar gibidir. Bu organizmaları ayakta tutabilmek, içinde çalışan sistemlerin koordinasyonunu sağlamak, hemen tüm süreçlerde bilişim sistemlerinin etkin varlığı ile mümkün" dedi.

Sağlık uzmanlarına olan ihtiyaç arttı

Sağlık kuruluşlarının dijitalleşmesiyle artık sağlık uzmanlarına olan ihtiyacın da arttığını dile getiren Bakan Fahrettin Koca, "Sağlık kuruluşlarının bilişimle bu kadar bütünleşmesi, sağlık bilişimi uzmanlarına olan ihtiyacı her geçen gün artırmıştır. Bu ihtiyaç, özellikle devlet hastanelerimizin hizmet alımı yoluyla bilişim firmaları ile ortak çalışmaları sonucu aşılabilmiştir. Bu ortak çalışma modeli, ülkemizde diğer ülkelerle kıyaslandığında hiç de küçümsenemeyecek bir insan gücünün gelişmesini teşvik etmiştir. Hastanelerimiz, bilgi sistemlerinden sadece idari ve mali amaçlar için değil, sağlık hizmet kalitesini artırmak için yararlanır hale gelmiştir.