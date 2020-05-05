Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, futbol liglerinin devamının Türkiye Futbol Federasyonunun kendi... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, futbol liglerinin devamının Türkiye Futbol Federasyonunun kendi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, futbol liglerinin devamının Türkiye Futbol Federasyonunun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, futbol liglerinin devamının Türkiye Futbol Federasyonunun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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