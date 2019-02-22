Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Geçen Haftalara Göre Yüzde 20'ye Yakın Grip Hastasının Azaldığını...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Geçen Haftalara Göre Yüzde 20'ye Yakın Grip Hastasının Azaldığını...

27 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Geçen haftalara göre yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da Almanya ve Fransa'da hala etkisini gösteren bir salgın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Geçen haftalara göre yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da Almanya ve Fransa'da hala etkisini gösteren bir salgın. Bizim için bir risk şu an oluşturmuyor. Bununla ilgili grip eylem planımız devrede."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:48 Kaynak: AA

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