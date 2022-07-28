Bakan Koca: "Güncel İlaç Stok Yönetiminin Daha Etkin Bir Şekilde Yapılması Sağlanarak İlaç Tedarikindeki Sorunlar Minimuma İndirgenecek"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç tedarikindeki sorunlar minimuma indirgenecek. Eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı ve üyeleriyle düzenledikleri toplantıda alınan kararları duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
Türkiye Eczacılar Birliği başkanı ve üyeleriyle dün yaptığımız toplantıda şu konularda karar aldık.
"1-Pandemi nedeniyle eczanelerimizin İTS kayıtlarında meydana gelmiş olan uyumsuzluklara ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacak.
2-Güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç tedarikindeki sorunlar minimuma indirgenecek.
3-Eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek. Sağlık camiamızın değerli mensupları eczacılarımıza hayırlı olsun."
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