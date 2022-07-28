3-Eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek. Sağlık camiamızın değerli mensupları eczacılarımıza hayırlı olsun."

2-Güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç tedarikindeki sorunlar minimuma indirgenecek.

Türkiye Eczacılar Birliği başkanı ve üyeleriyle dün yaptığımız toplantıda şu konularda karar aldık.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı ve üyeleriyle düzenledikleri toplantıda alınan kararları duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , "Güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç tedarikindeki sorunlar minimuma indirgenecek. Eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Fahrettin Koca, Türkiye, Eczane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Güncel İlaç Stok Yönetiminin Daha Etkin Bir Şekilde Yapılması Sağlanarak İlaç Tedarikindeki Sorunlar Minimuma İndirgenecek' - Son Dakika

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