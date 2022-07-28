Bakan Koca: "Güncel İlaç Stok Yönetiminin Daha Etkin Bir Şekilde Yapılması Sağlanarak İlaç Tedarikindeki Sorunlar Minimuma İndirgenecek" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Koca: "Güncel İlaç Stok Yönetiminin Daha Etkin Bir Şekilde Yapılması Sağlanarak İlaç Tedarikindeki Sorunlar Minimuma İndirgenecek"

28.07.2022 23:46
Bakan Koca: "Güncel İlaç Stok Yönetiminin Daha Etkin Bir Şekilde Yapılması Sağlanarak İlaç Tedarikindeki Sorunlar Minimuma İndirgenecek"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç tedarikindeki sorunlar minimuma indirgenecek. Eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç tedarikindeki sorunlar minimuma indirgenecek. Eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı ve üyeleriyle düzenledikleri toplantıda alınan kararları duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Türkiye Eczacılar Birliği başkanı ve üyeleriyle dün yaptığımız toplantıda şu konularda karar aldık.

"1-Pandemi nedeniyle eczanelerimizin İTS kayıtlarında meydana gelmiş olan uyumsuzluklara ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacak.

2-Güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç tedarikindeki sorunlar minimuma indirgenecek.

3-Eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek. Sağlık camiamızın değerli mensupları eczacılarımıza hayırlı olsun."

YORUMLAR
500
ADANA Bakan Bozdağ: Yargıda yapay zekayı kullanma konusunda kararlı adımlar atıyoruz ADANA Bakan Bozdağ: Yargıda yapay zekayı kullanma konusunda kararlı adımlar atıyoruz Milli Savunma Bakanı Akar, Al-Jazeera televizyonuna konuştuBakan Akar: 'Müşterek koordinasyon merkezi şu an aktif durumda''Çok yakında ilk geminin... Milli Savunma Bakanı Akar, Al-Jazeera televizyonuna konuştuBakan Akar: 'Müşterek koordinasyon merkezi şu an aktif durumda''Çok yakında ilk geminin...
Kaynak: ANKA

Fahrettin Koca, Türkiye, Eczane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Güncel İlaç Stok Yönetiminin Daha Etkin Bir Şekilde Yapılması Sağlanarak İlaç Tedarikindeki Sorunlar Minimuma İndirgenecek' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
23:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres'ten ilk sözler: Bu takımla kupalar kazanmak istiyorum
23:01 Hong Kong'da korkutan kaza! Sahneye düşen dev ekran dansçıları yaraladı
22:49 Konyaspor, Bate Borisov'u 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna çıktı!
22:07 Müzisyen İlhan İrem, 67 yaşında yaşamını yitirdi!
21:45 Başakşehir, Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu biletini cebine koydu!
21:35 TFF, Süper Lig'in ilk iki haftasının programında değişiklik yapıldığını açıkladı!
20:59 Bursa'da 10 metrelik köprüden aşağı uçan tır park halindeki araçların üzerine çakıldı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
20:57 Eski Beşiktaşlı Lens, Fransa 3. Lig takımı FC Versailles ile anlaştı!
20:23 Barcelona'nın transfer için gözden çıkardığı para gündem oldu! Ekonomik kriz vurgusu yapan kulüp Jules Kounde ile anlaştı
20:21 İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Bakan Soylu uyuşturucu üzerinden birbirlerine yüklendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 23:46:44. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Koca: "Güncel İlaç Stok Yönetiminin Daha Etkin Bir Şekilde Yapılması Sağlanarak İlaç Tedarikindeki Sorunlar Minimuma İndirgenecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement