Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hacettepe, Odtü, Bilkent ve Şehir Hastane'sinin Olduğu ve Halk...

IHAAW114708-SIY/12-03-2019- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hacettepe, ODTÜ, Bilkent ve Şehir Hastane'sinin olduğu ve Halk Sağlığı ve benzeri laboratuvarların bulunduğu bu lokasyonu daha da genişleterek burayı bir sağlık vadisi yapmak istiyoruz.

IHAAW114708-SIY/12-03-2019



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hacettepe, ODTÜ, Bilkent ve Şehir Hastane'sinin olduğu ve Halk Sağlığı ve benzeri laboratuvarların bulunduğu bu lokasyonu daha da genişleterek burayı bir sağlık vadisi yapmak istiyoruz. Bununla ilgili arazi konusunda adımlar atıldı" dedi. 12.03.2019 11: 47: 08 TSI

NNNN - ANKARA

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