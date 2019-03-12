Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hacettepe, Odtü, Bilkent ve Şehir Hastane'sinin Olduğu ve Halk...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hacettepe, Odtü, Bilkent ve Şehir Hastane'sinin Olduğu ve Halk...

20 dakika önce

IHAAW114708-SIY/12-03-2019- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hacettepe, ODTÜ, Bilkent ve Şehir Hastane'sinin olduğu ve Halk Sağlığı ve benzeri laboratuvarların bulunduğu bu lokasyonu daha da genişleterek burayı bir sağlık vadisi yapmak istiyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
IHAAW114708-SIY/12-03-2019

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hacettepe, ODTÜ, Bilkent ve Şehir Hastane'sinin olduğu ve Halk Sağlığı ve benzeri laboratuvarların bulunduğu bu lokasyonu daha da genişleterek burayı bir sağlık vadisi yapmak istiyoruz. Bununla ilgili arazi konusunda adımlar atıldı" dedi. 12.03.2019 11: 47: 08 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:53 Kaynak: İHA

Politika
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