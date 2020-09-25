Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı."
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