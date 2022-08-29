Bakan Koca:  Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek - Son Dakika
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Bakan Koca:  Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek

29.08.2022 01:23
Bakan Koca:  Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin; hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek" dedi.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının teşvik ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ek Ödeme bütçesi artık Bakanlık tarafından yönetiliyor. SUT'a bağlı hastane tahakkuku tek belirleyici değil. Herkese verilen taban ödemesi SUT fiyatlarından etkilenmeyecek ve her zam döneminde maaşla birlikte artacak. Teşvik ödemeleri SUT artışına bağımlı olmaktan çıkarıldı. Daha önce yaşanan problemler söz konusu bile olmayacak. Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin; hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek" ifadelerini kaydetti.


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Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca:  Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek - Son Dakika

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