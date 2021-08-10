"Düşük riskli il sayımız 17'ye ulaştı. İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası. İlk doz aşıları yaptırarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandıralım. 64 şehrimize sevgiler."

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , düşük riskli il sayısının 17'ye ulaştığını belirterek, "İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası." ifadelerini kullandı.

Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası' - Son Dakika

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