Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürleri ile video konferans ile görüştü - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İl Sağlık Müdürleri ile video konferans ile görüşmesi ANKARASağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürleri ile video konferans ile görüştü.