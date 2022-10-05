Sağlık Bakanı Koca'dan "Emzirme Farkındalık Haftası" paylaşımı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca'dan "Emzirme Farkındalık Haftası" paylaşımı

05.10.2022 12:42
Sağlık Bakanı Koca'dan "Emzirme Farkındalık Haftası" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebek oranının 5 yılda yüzde 31'den yüzde 41'e çıktığını belirterek, "İlk 6 ay anne sütüyle beslenme, emzirme süresinin 2 yıl veya daha uzun olması çocuklarda obezite dahil pek çok beslenme sorununa karşı güçlü bir savunma sağlıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebek oranının 5 yılda yüzde 31'den yüzde 41'e çıktığını belirterek, "İlk 6 ay anne sütüyle beslenme, emzirme süresinin 2 yıl veya daha uzun olması çocuklarda obezite dahil pek çok beslenme sorununa karşı güçlü bir savunma sağlıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından 1-7 Ekim Emzirme Farkındalık Haftası ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bebeğin emzirilmesine doğumdan sonra ilk saatte başlanmasının önemine işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"İlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebek oranı 5 yılda yüzde 31'den yüzde 41'e çıktı. İlk 6 ay anne sütüyle beslenme, emzirme süresinin 2 yıl veya daha uzun olması çocuklarda obezite dahil pek çok beslenme sorununa karşı güçlü bir savunma sağlıyor."

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan 'Emzirme Farkındalık Haftası' paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca'dan "Emzirme Farkındalık Haftası" paylaşımı - Son Dakika
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