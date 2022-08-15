Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek - Son Dakika
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Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek

15.08.2022 20:57

Ücretleri asgari ücrete çıkarılacağı ifade edilen stajyer doktorlara maaş olarak 1500 TL yatırılması, sosyal medyayı karıştırdı. Konu hakkında Bakan Koca'dan jet hızında cevao geldi. Koca, "İntern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuz'da açıklandı. TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir" ifadelerini kullandı.

Maaşları asgari ücret düzeyine yükseltilen stajyer doktorlara 1500 TL ödenmesi, tepki çekti. Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Koca, intern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konulacağını bildirdi.

"MECLİS'TEN YASA ÇIKMASININ ARDINDAN UYGULANACAK"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "İntern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuz'da açıklandı. TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak."

Stajyer doktorlara 1500 TL yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca hemen yanıt verdi
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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek - Son Dakika

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