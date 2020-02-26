Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Ankara'ya gelerek Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Ankara'ya gelerek Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Ankara'ya gelerek Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Ankara'ya gelerek Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinaya alınan 47 kişinin sağlık durumları ile ilgili bilgi almak için hastaneye giriş yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Ankara'ya gelerek Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde..., System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Ankara'ya gelerek Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinaya alınan 47 kişinin sağlık durumları ile ilgili bilgi almak için hastaneye giriş yaptı - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sultangazi'de ortalığı savaş alanına çeviren sürücüye vatandaşlar linç girişiminde bulundu
Emniyet Genel Müdürlüğü, Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığı iddialarına yanıt verdi Yoğun alkol kokusu olan polisin dikkati sahte içki yapan imalathaneyi ortaya çıkardı Uzman raporundaki "Sperm" detayı tecavüzle suçlanan profesörü zora sokacak

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 06:57:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Ankara'ya gelerek Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]