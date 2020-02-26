Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Ankara'ya gelerek Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde... - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Ankara'ya gelerek Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Ankara'ya gelerek Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinaya alınan 47 kişinin sağlık durumları ile ilgili bilgi almak için hastaneye giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:28 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Ankara'ya gelerek Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinaya alınan 47 kişinin sağlık durumları ile ilgili bilgi almak için hastaneye giriş yaptı - ANKARA
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