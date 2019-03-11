Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İsmet Özel'in Sağlık Durumu) Kendisiyle 2 Saat Kadar Önce Telefonla...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İsmet Özel'in Sağlık Durumu) Kendisiyle 2 Saat Kadar Önce Telefonla...

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İsmet Özel'in sağlık durumu) Kendisiyle 2 saat kadar önce telefonla görüştüm, genel durumunda bir sorun yok. Yakından takip ediliyor, ben de yakından takip ediyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İsmet Özel'in sağlık durumu) Kendisiyle 2 saat kadar önce telefonla görüştüm, genel durumunda bir sorun yok. Yakından takip ediliyor, ben de yakından takip ediyorum. Türk edebiyatının son dönem önemli şairi ve aynı zamanda önemli bir fikir adamı olan İsmet Özel'e buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve Rabbim'den acil şifalar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:34 Kaynak: AA

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