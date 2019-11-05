Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ıspanak yedikten sonra ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetlerle İstanbul , Edirne , Tekirdağ ve Kocaeli 'de hastanelere müracaat edenlerin sayısının 196 olduğunu bildirdi

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