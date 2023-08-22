Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Belediye Başkanlığı İddialarına Cevap Verdi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Belediye Başkanlığı İddialarına Cevap Verdi

Son Güncelleme: 22.08.2023 08:32

Yerel seçimlere aylar kala İstanbul ve Ankara için belediye başkan adayları merak edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Belediye Başkanlığı iddialarına ilk kez açıklama yaptı. Koca, bakanlık görevine odaklandığını ve adaylık düşüncesinin gündeminde olmadığını belirtti. İstanbul için ise Murat Kurum, Şadi Yazıcı, Tevfik Göksu, Hilmi Türkmen gibi isimlerin adı geçiyor. Parti içerisinde ise adaylık konusunda farklı görüşler bulunuyor.

Yerel seçimlere aylar kala tüm gözler özellikle İstanbul ve Ankara için belirlenecek belediye başkan adaylarına çevrilmiş durumda. Bu noktada İstanbul için adı geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu söylentilere dair ilk açıklamayı yaptı. Koca, "Ben bakanlığa, sağlığa, kendi işime odaklıyım. Asla gündemimde yok. Sağlık Bakanıyım. Benim dışımda insanlar konuşuyor. Hiç de hoşuma gitmiyor." dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir kez daha belediye başkanlığına aday olacağının sinyalini vermesi sonrası gözler AK Parti'nin adayına çevrildi. Kulislerde Murat Kurum, Fahrettin Koca, Şadi Yazıcı, Tevfik Göksu ve Hilmi Türkmen isimleri ön plana çıkarken parti içerisinde 2 farklı görüş hakim. Bir kesim ilçe belediye başkanlarından birinin aday gösterilmesinin daha isabetli olacağını savunurken, bir kesim de Kurum ve Koca gibi isimlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

"HOŞUMA GİTMİYOR"

Kulislerde adı geçenlerden biri olan Fahrettin Koca, sessizliğini ilk kez İsmail Saymaz'a bozdu. Bakanlığa odaklandığını belirten Koca, "Asla gündemimde yok. Sağlık Bakanıyım. Bakanlığa odaklıyım. Emin ol, böyle. Benim dışımda insanlar konuşuyor. Hiç de hoşuma gitmiyor. Benim adıma birileri gündem yapıyor. Bakan olarak yapmam gereken işlerle meşgulüm. Başka bir gündemim yok. Ama sürekli böyle gündeme getiriliyor olmak, benim dışımda birtakım spekülasyonlar yapılıyor olması doğru bir şey değil. Sorumlu olduğum bir iş var. 85 milyona karşı yapmam gerekenler var. Bunlara odaklı olmak durumundayım." dedi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Belediye Başkanlığı İddialarına Cevap Verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Belediye Başkanlığı İddialarına Cevap Verdi - Son Dakika
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