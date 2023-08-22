Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Belediye Başkanlığı İddialarına Cevap Verdi

Yerel seçimlere aylar kala tüm gözler özellikle İstanbul ve Ankara için belirlenecek belediye başkan adaylarına çevrilmiş durumda. Bu noktada İstanbul için adı geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu söylentilere dair ilk açıklamayı yaptı. Koca, "Ben bakanlığa, sağlığa, kendi işime odaklıyım. Asla gündemimde yok. Sağlık Bakanıyım. Benim dışımda insanlar konuşuyor. Hiç de hoşuma gitmiyor." dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir kez daha belediye başkanlığına aday olacağının sinyalini vermesi sonrası gözler AK Parti'nin adayına çevrildi. Kulislerde Murat Kurum, Fahrettin Koca, Şadi Yazıcı, Tevfik Göksu ve Hilmi Türkmen isimleri ön plana çıkarken parti içerisinde 2 farklı görüş hakim. Bir kesim ilçe belediye başkanlarından birinin aday gösterilmesinin daha isabetli olacağını savunurken, bir kesim de Kurum ve Koca gibi isimlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

"HOŞUMA GİTMİYOR"

Kulislerde adı geçenlerden biri olan Fahrettin Koca, sessizliğini ilk kez İsmail Saymaz'a bozdu. Bakanlığa odaklandığını belirten Koca, "Asla gündemimde yok. Sağlık Bakanıyım. Bakanlığa odaklıyım. Emin ol, böyle. Benim dışımda insanlar konuşuyor. Hiç de hoşuma gitmiyor. Benim adıma birileri gündem yapıyor. Bakan olarak yapmam gereken işlerle meşgulüm. Başka bir gündemim yok. Ama sürekli böyle gündeme getiriliyor olmak, benim dışımda birtakım spekülasyonlar yapılıyor olması doğru bir şey değil. Sorumlu olduğum bir iş var. 85 milyona karşı yapmam gerekenler var. Bunlara odaklı olmak durumundayım." dedi.