Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , İstanbul 'da bir minibüs sürücüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesini değerlendirirken, "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Fahrettin Koca, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı Açıklaması - Son Dakika

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