Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı Açıklaması

28.08.2022 21:02
Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir minibüs sürücüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesini değerlendirirken, "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir minibüs sürücüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesini değerlendirirken, "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'daki olayda ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası kesildiğini açıkladı. Konuyu takibi için teşekkür ederim. Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." açıklamasını paylaştı.

YORUMLAR
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BAYRAMPAŞA'DA AMBULANSA YOL VERMEYEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE CEZA BAYRAMPAŞA'DA AMBULANSA YOL VERMEYEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE CEZA Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası ve adli işlem Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası ve adli işlem
Kaynak: AA

Fahrettin Koca, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı Açıklaması - Son Dakika

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