Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , İstanbul 'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve suçluların kesinlikle cezasını çekeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Fahrettin Koca, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntüler sonrası müfettiş görevlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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