Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazadan 99 kişinin etkilendiği belirlendi. 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 kişinin tedavisi devam ediyor. 88 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Kazadan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fahrettin Koca, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişinin etkilendiği açıkladı - Son Dakika

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