Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişinin etkilendiği açıkladı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişinin etkilendiği açıkladı

10.09.2022 16:06
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişinin etkilendiği açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Avcılar ilçesinde 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazadan 99 kişinin etkilendiği bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Avcılar ilçesinde 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazadan 99 kişinin etkilendiği bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazadan 99 kişinin etkilendiği belirlendi. 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 kişinin tedavisi devam ediyor. 88 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Kazadan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişinin etkilendiği açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişinin etkilendiği açıkladı - Son Dakika
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