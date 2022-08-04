Balıklı Rum Hastanesi'nde meydana gelen yangında, 103 hasta yaralanmadan tahliye edildi - Son Dakika
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Balıklı Rum Hastanesi'nde meydana gelen yangında, 103 hasta yaralanmadan tahliye edildi

04.08.2022 21:28
Balıklı Rum Hastanesi'nde meydana gelen yangında, 103 hasta yaralanmadan tahliye edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, 103 hastanın herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, 103 hastanın herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine nakledilmiştir. Servislere yatırılan hastaların muayeneleri yapılmıştır. Bir hasta başka sağlık sorunları sebebiyle acil serviste takip edilmektedir. Dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumu iyidir. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay - İHA)

YORUMLAR
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BAKAN KOCA'DAN HASTANEDEKİ YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA BAKAN KOCA'DAN HASTANEDEKİ YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA HASTANE YANGININDA KİMİ YAKINI İÇİN GELDİ, KİMİ RANDEVUSUNU BEKLEMEYE DEVAM ETTİ HASTANE YANGININDA KİMİ YAKINI İÇİN GELDİ, KİMİ RANDEVUSUNU BEKLEMEYE DEVAM ETTİ
Kaynak: İHA

Fahrettin Koca, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıklı Rum Hastanesi'nde meydana gelen yangında, 103 hasta yaralanmadan tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıklı Rum Hastanesi'nde meydana gelen yangında, 103 hasta yaralanmadan tahliye edildi - Son Dakika
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