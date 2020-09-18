Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de açıklamalarda bulundu: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakıma giren, ağır hasta tanımına uyan, can kaybıyla sonuçlanan hasta sayılarımız dünya ortalamasının altındadır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de açıklamalarda bulundu: (2), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakıma giren, ağır hasta tanımına uyan, can kaybıyla sonuçlanan hasta sayılarımız dünya ortalamasının altındadır. Bu neticede, test sayımızın yüksek tutulması, temaslıların tespiti ve izolasyonu, hastaların erkenden tedaviye alınması gibi çabalar çok etkili olmuştur." dedi.

İzmir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında gerçekleştirilen "Ege Bölgesi İlleri Değerlendirme Toplantısı" sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Koca, erken ilaç tedavisine başlanmasıyla hasta yönetiminde önemli bir başarının sürdürüldüğünü belirtti.

Sağlık çalışanlarının bu mücadelede olağanüstü gayret gösterdiğini hatırlatan Koca, "Yoğun bakıma giren, ağır hasta tanımına uyan, can kaybıyla sonuçlanan hasta sayılarımız dünya ortalamasının altındadır. Bu neticede, test sayımızın yüksek tutulması, temaslıların tespiti ve izolasyonu, hastaların erkenden tedaviye alınması gibi çabalar çok etkili olmuştur. Bu hususta sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. Türkiye'nin sağlık ordusunun her mensubu bu konuda üstüne düşeni hakkıyla yerine getirmiştir." diye konuştu.

Hiçbir sağlık personelinin, kurtarmak için emek harcadığı birinin yitip gitmesini istemeyeceğini belirten Koca, kaybedilen her hastayla aslında kendilerinden de bir parçanın gittiğini vurguladı.

"Yılmayacağız, durmayacağız..."

Sağlık Bakanı Koca, şöyle devam etti:

"Çabalarımız ve gayretlerimizin karşılığı elimizden kayıp gidiyor. Yılmayacağız, durmayacağız. Her zaman bir canı daha kurtarmak için kendi ailelerimizi ihmal ederek, canımızı riske atarak çalışmaya devam edeceğiz. Medyada çıkan bazı haberler nedeniyle testleri yaptırma, gerekmediği halde bazı ilaçları alma, gerekmediği halde hastaneye yatmak amacıyla başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarımıza ısrarda bulunan insanlar olduğunu görüyoruz. Yakınlarının can kaybı nedeniyle yoğun bakımı basarak, orada başka canları kurtarmaya çalışanları hırpalayanları, can kurtaran malzemelere zarar verenleri de görüyoruz. Bu olaylar bizi yürekten incitiyor. Şevkimizi kırıyor. Fedakarlığımızı sorgulatıyor."

Geçen hafta bir kişinin aşıyı bahane ederek 3 hemşireyi darbettiğini, araya giren bir vatandaşı da yaraladığını hatırlatan Koca, yine yakınları ölen bir ailenin de 100 kişi ile yoğun bakıma girerek tahribat yaptığını dile getirdi.

Koca, duyarlı her vatandaşın bu tür davranışlara karşı çıkması gerektiğini belirtti.

"İzmir şehir hastanesine kavuşacak"

Ege Bölgesi'ndeki sağlık yatırımlarından bahseden Koca, şunları söyledi:

"Salgın esnasında şehir hastanelerinin ne kadar büyük bir katkı yaptığını görüyoruz. Her bir odası yoğun bakıma çevrilebilen bir yapının önemini Kovid-19 nedeniyle herkes görüyor. Manisa Şehir Hastanemizi geçtiğimiz yıl hizmete açmıştık. Yakında İzmir de şehir hastanesine kavuşacak. Bayraklı Şehir Hastanesi 2 bin 60 yatağı ile İzmir'e, İzmirlilere yakışır bir proje olarak Ege'nin sağlık hizmetlerine önemli bir katkı sağlayacak. Bu yatırımımızı 2021'de tamamlayacağız. Sadece bu bölgenin insanına sağlık hizmeti vermeyecek. Sağlık turizmi açısından da önemli bir hizmet merkezi olacak, İzmir'in daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır."

Menderes Devlet Hastanesinin ikmal inşaatının ihalesinin yapıldığını, Selçuk Devlet Hastanesinin ise dava sürecinin tamamladığını ve inşaata devam edildiğini belirten Koca, Beydağ ilçe hastanesinin ise geçici kabule başladığını anımsattı.

Aydın Şehir Hastanesinin ihalesinin geçen hafta yapıldığını vurgulayan Bakan Koca, Didim Devlet Hastanesi ek binasının ise yapım ihalesinin tamamladığını, inşaata başlanacağın söyledi.

Uşak Devlet Hastanesinin 200 yataklı ek binasını hizmete alındığını belirten Bakan Koca, Karahanlı ilçe hastanesinin ise geçici kabul işlemine başladığını, Sivaslı Devlet Hastanesinin ihalesinin tamamlandığını ve inşaatına da başlanacağını kaydetti.

Manisa Şehir Hastanesinin bu dönemde büyük bir yük aldığının altını çizen Koca, Kula Devlet Hastanesinde de ikmal ihalesini tamamladıklarını belirtti.

Muğla'da sağlık altyapısında eksiklik gördükleri tüm sağlık tesislerinin yatırım programına alınmasını sağladıklarını belirten Koca, "Bodrum Devlet Hastanemizin ikmal ihalesini yaptık. Geçen hafta sözleşmesini imzaladık. 2021 yılında Bodrum ilçemizi yeni hastanesine kavuşturacağız. "Denizli şehir hastanesinin proje çalışmalarında sona geldik. Bu yıl içinde ihalesini yapıp, inşaatına başlayacağız. Bu illerin hepsinde aile sağlı merkezi ve 112 istasyonu yatırımının da devam ediyor." diye konuştu.

Salgınla mücadalenin güç birliği ve sorumlulukla olacağının altını çizen Koca, "Temizlik, maske, mesafe tedbirlerine uyduğumuz ölçüde virüs etkisiz kalacak. O kadar çabuk tehdit olmaktan çıkacaktır." dedi.

(Sürecek)

Fahrettin Koca, İzmir, İlaç, Ege, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 20:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

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