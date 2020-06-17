Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kara göründü ama deniz hala dalgalı."

ANKARA(İHA)- Bakan Koca'nın yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"Kara göründü ama deniz hala dalgalı. Ekonomik sosyal sürdürülebilir bir mücadele günü için normalleşme bir zorunluluktur. Bilinçli istikrarlı ve kararlı adımlarla ilerledikçe dalgalanmalardan korkmayız. Bu zorunlu dönüşümü ne kadar dikkatli yaparsak neticeye o kadar kesin ulaşırız."

-"Sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi. Normalleşme döneminde özellikle pikten sonra bir plato çizdiği ve daha sonra aşağı düştüğünü gördük. Dünyanın birçok ülkesinde görüldüğü gibi dalgalanmalar olabilir. Bu dalgalanmalar tamamen bizim tedbirlere uyumla doğru orantılı, beklediğimizden fazla olduğunu söyleyebilirim."

-"Vaka sayısına göre vefat oranını en yüksek olduğu il yüzde 12.4 Gümüşhane. En düşük olduğu il ise yüzde 0.33 ile Kilis. Son bir ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada ortalama vaka sayısı 155, son 3 günde ortalama vaka sayısı 177, son bir ayda İstanbul'da ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada ortalama vaka sayısı 620, son üçü günde ortalama vaka sayısı 610'du, düne göre baktığımızda bu sayı 700'leri geçti."

-"Her iki sınav için Bilim Kurulunun özellikle sınava giriş saatleri başlangıç saatleri ve çıkış saatleri olmak üzere daha güvenilir sınava gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere o saatlerle ilgili önerisi oldu. Cumhurbaşkanımız her iki sınavla ilgili giriş ve çıkışla ilgili uygulamanın yapılması talimatını verdi. Hangi saatleri arasında olması gerektiğiyle ilgili öğrencinin yanlarında en fazla iki kişinin olması şartıyla İçişleri Bakanlığı bu gün açıklama yapmış olurlar"

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