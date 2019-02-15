Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karabük'te

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karabük'te

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belediyelerin hastane hizmeti vermesinin uygun gördükleri bir yaklaşım tarzı olmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karabük'te, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belediyelerin hastane hizmeti vermesinin uygun gördükleri bir yaklaşım tarzı olmadığını bildirdi.

Koca, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Karabük'te, Beşbinevler Semt Polikliniği Acil Ünitesi'nin açılışını yaptı.

Çalışanlarla sohbet eden ve üniteyi gezen Bakan Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, belediyelerin hastane hizmeti verip veremeyeceği yönündeki sorusuna Koca, "Belediyelerin hastane hizmeti verebilirliği, uygun gördüğümüz bir yaklaşım tarzı değil, nadir örnekleri var. O örnekleri de Bakanlık bünyesinde hizmete devam ettirelim düşüncesindeyiz." şeklinde yanıt verdi.

Sonuçta Sağlık Bakanlığı'ndan izin almak durumunda olunduğunu vurgulayan Koca, "İzin almış olan bir iki örneğin de bundan sonraki süreçte devamından yana değiliz." dedi.

Açıklamanın ardından Bakan Koca, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmez ve diğer protokol üyeleriyle Safranbolu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:59 Kaynak: AA

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