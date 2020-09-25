Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor, temizlik, maske, mesafe"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor, temizlik, maske, mesafe"
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