Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor, temizlik, maske, mesafe"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor, temizlik, maske, mesafe"

Fahrettin Koca, Sağlık, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 20:14 - Kaynak: İHA Son Dakika › Sağlık › Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç... - Son Dakika

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