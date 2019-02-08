Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısının 15'e...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısının 15'e...

40 dakika önce

IHAAW182254-ASA/08-02-2019- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısının 15'e..., System.String[]
IHAAW182254-ASA/08-02-2019

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini söyledi. Bakan Koca, "14 yaralıdan 1'i taburcu edildi, 7 yaralı yoğum bakımda, 6 yaralı da serviste. Azra Havva'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor, durumu orta ve kötü arasında." dedi. 08.02.2019 18: 22: 54 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:32 Kaynak: İHA

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