Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısının 15'e...
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IHAAW182254-ASA/08-02-2019- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini söyledi.
IHAAW182254-ASA/08-02-2019
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal
'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini söyledi. Bakan Koca, "14 yaralıdan 1'i taburcu edildi, 7 yaralı yoğum bakımda, 6 yaralı da serviste. Azra Havva'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor, durumu orta ve kötü arasında." dedi. 08.02.2019 18: 22: 54 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:32 Kaynak: İHA
Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi
Son Dakika! Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi
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