Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs konusunda İstanbul Havalimanı'nda alınan tedbirleri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs konusunda İstanbul Havalimanı'nda alınan tedbirleri... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs konusunda İstanbul Havalimanı'nda alınan tedbirleri...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs konusunda İstanbul Havalimanı'nda alınan tedbirleri yerinde inceliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs konusunda İstanbul Havalimanı'nda alınan tedbirleri..., System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs konusunda İstanbul Havalimanı'nda alınan tedbirleri yerinde inceliyor. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:05 Kaynak: İHA
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