Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs konusunda İstanbul Havalimanı'nda alınan tedbirleri... - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs konusunda İstanbul Havalimanı'nda alınan tedbirleri...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs konusunda İstanbul Havalimanı'nda alınan tedbirleri yerinde inceliyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:05 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs konusunda İstanbul Havalimanı'nda alınan tedbirleri yerinde inceliyor. - İSTANBUL
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