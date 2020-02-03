Sağlık bakanı fahrettin koca, koronavirüs bilim kurulu toplantısının ardından konuştu-1 - Son Dakika

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Sağlık bakanı fahrettin koca, koronavirüs bilim kurulu toplantısının ardından konuştu-1
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından konuştu-1.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:58 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından konuştu-1
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