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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs riski kapıya geldi, son derece önemli
7 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Risk kapıya geldi, son derece önemli. Bölgemizde her geçen gün artıyor yayılım. Tedbirlerimizi almamız, sınırdan girişleri önlememiz gerekiyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs riskinin kapıya geldiğini ve bunun ciddiye alınması gerektiğini belirtti.
Sağlık bakanı Esenboğa'ya indirilan Tahran uçağındaki yolcuların hiçbirinde koronavirüs tespit edilmediğini vurguladı. Fakat Koca yolculaırn tedbir amaçlı olarak 14 günlük karantinaya alındığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:44
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