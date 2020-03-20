Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika Dünya

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri Twitter'dan paylaştı. Bakan koronavirüsten ölenlerin sayısının dokuza çıktığını hasta sayısının ise 670'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri Twitter'dan paylaştı. Bakan koronavirüsten ölenlerin sayısının dokuza çıktığını hasta sayısının ise 670'e yükseldiğini açıkladı.


Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldığını belirten Sağlık Bakanı, 311'inin pozitif çıktığını ve yaşlı ve direnci zayıf 5 hastanın kaybedildiğini bildirdi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:44 

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