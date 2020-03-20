Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri Twitter'dan paylaştı. Bakan koronavirüsten ölenlerin sayısının dokuza çıktığını hasta sayısının ise 670'e yükseldiğini açıkladı.



Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldığını belirten Sağlık Bakanı, 311'inin pozitif çıktığını ve yaşlı ve direnci zayıf 5 hastanın kaybedildiğini bildirdi.