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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri Twitter'dan paylaştı. Bakan koronavirüsten ölenlerin sayısının dokuza çıktığını hasta sayısının ise 670'e yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri Twitter'dan paylaştı. Bakan koronavirüsten ölenlerin sayısının dokuza çıktığını hasta sayısının ise 670'e yükseldiğini açıkladı.
Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldığını belirten Sağlık Bakanı, 311'inin pozitif çıktığını ve yaşlı ve direnci zayıf 5 hastanın kaybedildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:44
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