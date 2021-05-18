Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Sinovac aşısıyla ilgili "Bu hafta Çin'den önemli oranda sevkiyat bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Sinovac aşısının Türkiye'de üretilecek olmasıyla ilgili ise Bakan Koca, bir süre daha beklenmesi gerektiğini, birkaç ay içerisinde yapılacak bir süreç olmadığını ifade etti.
BioNTech ile yapılan aşı anlaşmasıyla ilgili de Bakan Koca; Haziran'da 30, Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarını kapsayacak 90 milyon dozluk aşı anlaşması yapıldığını ifade etti. Bakan Koca, Uğur Şahin'in Bilim Kurulu'na online olarak katılacağını ve anlaşmanın detaylarını kendisinin anlatacağını dile getirdi.
Fahrettin Koca, aşı takvimindeki hedefin haziran ayı sonunda 18-20 yaş üstü herkesin aşıya erişimini sağlamak olduğunu söyledi. Bakan, haziran ve temmuz aylarında yapılacak aşılarla birlikte, Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz aylarında sağlanabileceğini söyledi.
Yerli aşıda faz 3 çalışmasının haziran ayı başında başlayabileceğini söyleyen Bakan ayrıca aşının ağustos ya da eylülde hazır olabileceğine dikkat çekti.
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