Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz

18.05.2021 13:37

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine ve aşılama uygulamasına ilişkin süreç değerlendirmesinde bulundu. Bakan Koca, "Haziran ve temmuz aylarında yapılacak aşılarla birlikte, Türkiye'de toplumsal bağışıklık yaz aylarında yakalanabilir" dedi. Ayrıca hedefin haziran ayı sonunda 20 yaş üstü herkesin aşıya erişimini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Sinovac aşısıyla ilgili "Bu hafta Çin'den önemli oranda sevkiyat bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Sinovac aşısının Türkiye'de üretilecek olmasıyla ilgili ise Bakan Koca, bir süre daha beklenmesi gerektiğini, birkaç ay içerisinde yapılacak bir süreç olmadığını ifade etti.

HAZİRANDA 30 MİLYON DOZ AŞI GELECEK

BioNTech ile yapılan aşı anlaşmasıyla ilgili de Bakan Koca; Haziran'da 30, Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarını kapsayacak 90 milyon dozluk aşı anlaşması yapıldığını ifade etti. Bakan Koca, Uğur Şahin'in Bilim Kurulu'na online olarak katılacağını ve anlaşmanın detaylarını kendisinin anlatacağını dile getirdi.

YAZ AYLARINDA TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK SAĞLANABİLİR

Fahrettin Koca, aşı takvimindeki hedefin haziran ayı sonunda 18-20 yaş üstü herkesin aşıya erişimini sağlamak olduğunu söyledi. Bakan, haziran ve temmuz aylarında yapılacak aşılarla birlikte, Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz aylarında sağlanabileceğini söyledi.

"YERLİ AŞI AĞUSTOS YA DA EYLÜLDE HAZIR OLABİLİR"

Yerli aşıda faz 3 çalışmasının haziran ayı başında başlayabileceğini söyleyen Bakan ayrıca aşının ağustos ya da eylülde hazır olabileceğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz

Kabine Toplantısı, Fahrettin Koca, Haziran, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz - Son Dakika


YORUMLAR (9)
  • Çükübik: 90 milyon aşı gelse bunun 45 milyonu saçma sapan ülkere hibe edilse, kalan 45 milyonun belli bir kısmı kaybolsa 10 - 15 milyon kişinin çift doz aşısı vurulmuş olur. İyi, bu da bir başarı... Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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