Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19) Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19) Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19) Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü."
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 05:12 Kaynak: AA
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