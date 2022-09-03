Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'u atlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'u atlattı

03.09.2022 10:20
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'u atlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 testinin negatif çıktığını ve programlarına kaldığı yerden devam ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 testinin negatif çıktığını ve programlarına kaldığı yerden devam ettiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Kovid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, 31 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19'a yakalandığını ve çalışmalarını çevrim içi sürdürdüğünü duyurmuştu.

YORUMLAR
500
'3. Dönem Yeniden Atama Kurası için 5 binin üzerinde başvuru var, yakında tekrar birlikteyiz' '3. Dönem Yeniden Atama Kurası için 5 binin üzerinde başvuru var, yakında tekrar birlikteyiz' 13 bin 163 doktorun DHY tercih süreci başladı (2) 13 bin 163 doktorun DHY tercih süreci başladı (2)
Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'u atlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:39 Çanakkale'de ayı mantarı satan köylüler, günde 600 liralık kazanç sağlıyor
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:01 Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e yeşil ışık: Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem
08:51 MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez
08:46 84 yaşındaki ünlü tiyatrocu Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
08:31 Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri...
07:40 Muğla'nın Datça ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
04:17 Kadıköy'de yapılan denetimde trafik cezası yiyen bir grup, aracın önüne geçip hatıra pozu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 10:22:41. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'u atlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement