Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Kovid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'u atlattı - Son Dakika

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