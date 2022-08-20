Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Fahrettin Koca, Twitter, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sağlık Bakanı Koca: 'Mardin'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti' - Son Dakika

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