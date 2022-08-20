Sağlık Bakanı Koca: "Mardin'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti" - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: "Mardin'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti"

20.08.2022 21:01
Sağlık Bakanı Koca: "Mardin'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mardin'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Mardin'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı" dedi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Kaynak: İHA

Fahrettin Koca, Twitter, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağlık Bakanı Koca: 'Mardin'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca: "Mardin'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti" - Son Dakika
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