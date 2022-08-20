Fahrettin Koca: "Mardin Derik'te Bir Tırın Kalabalığın Arasına Girmesi ile Meydana Gelen Kazada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Maalesef 19'a Yükseldi" - Son Dakika
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Fahrettin Koca: "Mardin Derik'te Bir Tırın Kalabalığın Arasına Girmesi ile Meydana Gelen Kazada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Maalesef 19'a Yükseldi"

20.08.2022 23:05
Fahrettin Koca: "Mardin Derik'te Bir Tırın Kalabalığın Arasına Girmesi ile Meydana Gelen Kazada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Maalesef 19'a Yükseldi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mardin Derik'te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26’dır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin 19'a yükseldiğini, yaralı sayısının 6'sı ağır 26 olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Derik'te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19'a yükseldi. 6'sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26'dır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavisi süren hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fahrettin Koca: 'Mardin Derik'te Bir Tırın Kalabalığın Arasına Girmesi ile Meydana Gelen Kazada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Maalesef 19'a Yükseldi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fahrettin Koca: "Mardin Derik'te Bir Tırın Kalabalığın Arasına Girmesi ile Meydana Gelen Kazada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Maalesef 19'a Yükseldi" - Son Dakika
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