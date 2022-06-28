Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun

28.06.2022 15:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarındaki yükseliş sonrası maske zorunluluğun geri gelip gelmeyeceği hakkında açıklama yaptı. Kötü günlerin geride kaldığını söyleyen Bakan Koca, "Grip öneminde olan hastalık, toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktı. Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da bunun tam tersine hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Herkes müsterih olsun" dedi.

Sağlık Bakanlığı bugün haftalık koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan verilere göre 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıkarken, 19 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 653 oldu.

BAKAN KOCA: HASTALIK ARTIK GRİP GİBİ SEYREDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, Covid-19 vakalarının artmasına bağlı maske yasağının tekrar geri getirilip getirilmeyeceği sorusu üzerine, "Hastalık artık grip gibi seyrediyor. Fakat ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda Covid-19 risk oluşturmaya yine devam edecek. Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmeleri önem arz ediyor.

"TOPLUMSAL ANLAMDA ENDİŞE SEBEBİ OLMAKTAN ÇIKTI"

Grip öneminde olan hastalık toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktı. Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun" dedi.

"HEKİM VE HASTA AÇISINDAN ADİL BİR DÜZENLEME"

Bakan Koca, hekimlerle yaptığı bir toplantıdaki açıklamalarına yönelik sorulan "Hekimlik mesleğinin icrası dünyada hangi bakımdan zorlaşıyor?" sorusu üzerine şöyle dedi:

"Tüm dünyada tıp, malpraktis davaları sebebiyle sigorta şirketleri ve avukatlar arasında sıkışmış durumda. Bu nedenle, tüm dünyada, giderek, hekimler mesleğini yapamaz hale gelmekte. ABD dahil, konuya duyarlı ülkelerin hiçbiri bu sorunu çözemediler. Oralarda sigorta şirketlerine prim ödenmesi üzerinden bir yöntem geliştirildi. Biz ise Türkiye olarak, dünyanın yapamadığını yaptık. Yeni çıkarılan malpraktis yasası son derece önemli. Malpraktis davasından doğan tazminatı devlet üstleniyor. Ne hastamız ne hekim mağdur oluyor. Kasıt olmadığı müddetçe tazminatın hekime rücu edilmediği bir düzenlemeyle sorunu bitirdik. Bu sorun yüzünden, Türk hekimlerinin uygulamadaki başarılarının da tehlikeye girmeye başlayacağı bir dönem gelmekteydi. Eğer bu yasa çıkmamış olsaydı süreçte bizi bekleyen sonuç buydu. Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı."

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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

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