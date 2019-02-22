Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'de
21 dakika önce
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Tarsus Devlet Hastanesi'ni ziyaretinden detaylar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Mersin Valiliği ziyareti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın esnaf ziyareti MERSİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarsus Devlet Hastanesi inşaatını ziyaret edip çalışmalar...
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Tarsus Devlet Hastanesi
'ni ziyaretinden detaylar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Mersin
Valiliği ziyareti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın esnaf ziyareti MERSİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarsus Devlet Hastanesi inşaatını ziyaret edip çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Koca, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:27 Kaynak: AA
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