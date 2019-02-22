Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'de

21 dakika önce

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Tarsus Devlet Hastanesi'ni ziyaretinden detaylar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Mersin Valiliği ziyareti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın esnaf ziyareti MERSİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarsus Devlet Hastanesi inşaatını ziyaret edip çalışmalar...

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Tarsus Devlet Hastanesi'ni ziyaretinden detaylar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Mersin Valiliği ziyareti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın esnaf ziyareti MERSİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarsus Devlet Hastanesi inşaatını ziyaret edip çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Koca, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:27 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Aday ve MHP'li Aday Sosyal Medyada Birbirine Girdi: Esnaf Kan Ağlarken Sen Danstasın Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz

Ahmet Kural'a İftira Soruşturmasında Takipsizlik Kararı Verildi Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 15:48:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]