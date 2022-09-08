Bakan Koca: Mersin'de 25 kişi yangından etkilendi, 1'inin durumu ağır - Son Dakika
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Bakan Koca: Mersin'de 25 kişi yangından etkilendi, 1'inin durumu ağır

08.09.2022 12:52
Bakan Koca: Mersin'de 25 kişi yangından etkilendi, 1'inin durumu ağır

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Mersin Gülnar'da çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden 1'inin hayati tehlikesinin olduğunu açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Mersin Gülnar'da çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden 1'inin hayati tehlikesinin olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Mersin'de 25 kişi yangından etkilendi, 1'inin durumu ağır - Son Dakika

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