"Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor."

Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca'dan Mersin'deki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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