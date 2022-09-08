Sağlık Bakanı Koca'dan Mersin'deki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca'dan Mersin'deki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması

08.09.2022 12:42
Sağlık Bakanı Koca'dan Mersin'deki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, 8 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, 8 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınından etkilenen kişilerin sağlık durumlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor."

YORUMLAR
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Bakan Koca: Mersin'de 25 kişi yangından etkilendi, 1'inin durumu ağır Bakan Koca: Mersin'de 25 kişi yangından etkilendi, 1'inin durumu ağır Sağlık Bakanı Koca, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden 1'inin hayati... Sağlık Bakanı Koca, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden 1'inin hayati...
Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan Mersin'deki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca'dan Mersin'deki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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