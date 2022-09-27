Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılıyor mu? Sağlık Bakanı Koca'dan gündem olan iddiaya cevap - Son Dakika
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Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılıyor mu? Sağlık Bakanı Koca'dan gündem olan iddiaya cevap

27.09.2022 11:09

Ankara'nın köklü hastanelerinden olan Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılıp Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınacağı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddiaya Kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamayla cevap veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Onkoloji Hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız. Kapasite değişiklikleri olabilir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"HASTANELERİMİZİN HİÇBİRİ SAĞLIK AMACI DIŞINDA ASLA KULLANILMAYACAK"

Etlik Şehir Hastanesinin açılmasıyla Ankara Onkoloji Hastanesinin kapanıp kapanmayacağı sorusu üzerine Koca, çarşamba günü Etlik Şehir Hastanesinin açılacağını ve Ankara'nın ikinci büyük hastane kompleksine kavuşacağını belirtti. Koca, "Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji Hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız. Kapasite değişiklikleri olabilir, yenilenme çalışmaları olabilir ama hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Mevcut hastanelerimizin hiçbiri sağlık amacı dışında asla kullanılmayacak" diye konuştu.

"TEDAVİDE ELDE EDİLEN BAŞARI KORONANIN AZALMASINDA ETKİLİ OLDU"

Koca, Kovid-19 salgınından ne zaman çıkılacağına ilişkin soruyu yanıtlarken salgının henüz ortadan kalkmadığını ancak etkisini yitirdiğini söyledi. Türkiye'nin iki yıl önceye göre hastalıkta mücadelede çok önemli tecrübeler edindiğini kaydeden Koca, "Gerek aşı olma oranları gerek tedavide elde edilen başarı hastalığın etkisinin azalmasında etkili oldu." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE VAKA SAYILARINDA ARTIŞLAR OLABİLİR"

Dalgalı seyir izleyen hastalık nedeniyle belirli dönemlerde vaka sayılarında artış yaşandığını dile getiren Bakan Koca, "Avrupa'da vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artışlar olabilir. Dediğim gibi artık Kovid ile yaşamayı öğrendik. Önemli bir tedbirimiz de aşılar. İleri yaştaki tüm vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemli. Kovid-19 artık bir korku unsuru olmamalı. Riskli gruplarda hatırlatma dozlarını ihmal etmememiz önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"RİSK GRUPLARINDAKİLER HATIRLATMA DOZLARINI İHMAL ETMESİN"

Aşılama sayısında düşüş olup olmadığı konusunda ise Koca, birincil aşılamada çok yüksek oranlara ulaştıklarını bildirdi. Vatandaşların bu konuda büyük hassasiyet gösterdiğini ve salgının yıkıcı etkisini bertaraf ettiklerini kaydeden Koca, şöyle devam etti; "Hatırlatma dozu aşılarında da bir sorun yok. İleri yaştaki vatandaşlarımız her zaman uyarılarımızı dikkate alarak aşılarını oldular. Riskli gruplardaki kişiler de hatırlatma dozlarını oluyorlar. Buradan bir kere daha çağrıda bulunayım. Risk grupları ve ileri yaştaki vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını ihmal etmesinler. Kasım-aralık öncesi hazırlığımızı yapalım, büyüklerimize bir an önce aşılarını tamamlatalım. Ben kendim de dahil olmak üzere bütün aileme TURKOVAC aşısı yaptırdım. Aşı etkilerini de yan etkilerini de merkezi olarak takip ediyoruz. Aşı yan etkilerine yönelik tedbir gerektirecek özel bir durum tespit edilmedi."

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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Fahrettin Koca, Aşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılıyor mu? Sağlık Bakanı Koca'dan gündem olan iddiaya cevap - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılıyor mu? Sağlık Bakanı Koca'dan gündem olan iddiaya cevap - Son Dakika
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