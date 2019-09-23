Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada,...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu durumu var. Tedavisine evinde devam edilecek" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:47 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu durumu var. Tedavisine evinde devam edilecek" dedi. - ANKARA
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