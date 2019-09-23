Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada,...
Son Dakika Politika Haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada,...

2 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu durumu var. Tedavisine evinde devam edilecek" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada,..., System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu durumu var. Tedavisine evinde devam edilecek" dedi. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de Kaşıkçı mesajı: Hakkını aramaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü ABD'li Senatör Graham: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi oldukça önemli Kılıçdaroğlu'ndan Egemen Bağış tepkisi: Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edemezsin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:53:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]